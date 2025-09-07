Haberler

Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bingöl'de hakkında 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

AK Partili isim yarını işaret etti: Sürpriz bir isim görevden alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı

Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.