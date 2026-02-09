Bingöl'de "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi
Bingöl'de, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Yeşilay Bingöl Şubesi tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşünde lise öğrencileri, sigaranın zararlarına dikkat çekmek için pankartlar taşıyarak yürüdü.
Bingöl'de "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Yeşilay Bingöl Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri, Genç Caddesi'ndeki Hacı Hıdır Camisi önünden valilik binası önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşte yer alan katılımcılar, taşıdıkları pankartlarla sigaranın zararlarına dikkati çekti.
Etkinlikte, Yeşilay Bingöl Şube Başkanı Ahmet Karaca ve vatandaşlar da yer aldı.
Kaynak: AA / Emre Ağaçe - Güncel