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Doğa lavantalarla renklendi

AA - Metin Dere - Güncel
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Doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde açan lavantalar, rengi ve kokusuyla görenleri etkiliyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde açan lavantalar, rengi ve kokusuyla görenleri etkiliyor.

İlçenin Döşengi Mahallesi'ndeki birçok tarla mor lavantalarla renklendi.

Lavantalarla görsel güzelliğe kavuşan tarlalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçiler bu güzel manzarayı objektiflere yansıtıyor.

Ziyaretçilerden Ömer Faruk Sedal, AA muhabirine, Yedisu'da birçok doğal güzellik olduğunu belirterek, "Lavanta tarlasında da çok güzel fotoğraf ve görüntü ortaya çıkıyor." dedi.

AA / Metin Dere - Güncel

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