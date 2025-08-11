Bingöl'de Çöp Dökme Alanında Yangın Çıktı
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki çöp dökme alanında çıkan yangın, kısa sürede dağlık alana yayıldı. İtfaiye ve güvenlik ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Borhane mevkisinde bulunan çöp dökme alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, dağlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
