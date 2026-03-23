Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bingöl-Solhan kara yolunda meydana gelen kazada, sürücü F.K. ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yola aniden çıkan bir ata çarpan otomobilin kazasında, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
F.K. (29) idaresindeki 06 FK 6228 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolunun Ağaçeli köyü mevkisinde yola aniden çıkan ata çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile polisler sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada otomobilin çarptığı at öldü.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş