Bingöl'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
Bingöl Valisi Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, ildeki uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kurumlarca sürdürülen faaliyetler, sahada alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon süreçlerinin ele alındığı toplantıda, ileriki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da katıldı.