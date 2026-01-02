Bingöl'de ambulansın önünde koşan kurt kamerada
Bingöl'de bir ambulansın önünde koşan kurt, sağlık ekibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay, merkez Suvaran köyünden gelen acil ihbar üzerine gerçekleşti.
Bingöl'de ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 112 Acil Sağlık ekibi, merkez Suvaran köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.
Karla kaplı yolda ilerleyen ambulansın önüne çıkan kurt koşmaya başladı.
Kurtun koşma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel