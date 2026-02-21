Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı

BİNGÖL'de, Baran G.'yi (24) taşıyan ambulansa, hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Genç kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Sağlık ekipleri, ambulansla Genç ilçesinden aldıkları hasta Baran G.'yi Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Baran G.'nin yakını, 34 EIL 061 plakalı hafif ticari aracının kotrolünü kaybedip, takip ettiği ambulansa yandan çarptı. Ambulans ile hafif ticari araç savrulup refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, hasta Baran G., bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/BİGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı