Haberler

Bingöl'de çayda kaybolan kişi ölü bulundu

Bingöl'de çayda kaybolan kişi ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da piknik sırasında girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzakta bulundu. Arama kurtarma çalışmaları AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülmüştü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 14 Haziran'da çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un cansız bedeni bulundu.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla Diyarbakır'dan Genç ilçesinin Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut'un cansız bedeni, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

14 Haziran'da arkadaşlarıyla piknik yapmak için Diyarbakır'dan Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen Vedat Karabulut, karşıya geçmek amacıyla girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolmuş, Karabulut'un bulunması için AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirlikleri, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama

Yarın Türkiye'de hayat değişiyor! 3 yeni uygulama devreye girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle

Bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler