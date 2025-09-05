Bingöl'de 9 kilo 892 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kullanan, bulunduran, imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yolçatı köyü mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, 9 kilo 892 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.