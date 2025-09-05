Haberler

Bingöl'de 9 Kilo 892 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 9 kilo 892 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de 9 kilo 892 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kullanan, bulunduran, imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yolçatı köyü mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, 9 kilo 892 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
