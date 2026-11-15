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Bingöl'de 340,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı; aramada 26 kapsül içinde 340,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli yakalandı, aramada 26 kapsül içerisinde 340,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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