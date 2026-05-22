Haberler

Bingöl'de mayıs ayının son günlerinde 3 metrelik karla mücadele ediliyor

Bingöl'de mayıs ayının son günlerinde 3 metrelik karla mücadele ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Kuştepe mezrası yolunu ulaşıma açmak için yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle aylardır kapalı olan yol, vatandaşların evlerine dönüşü için temizleniyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Kuştepe mezrası yolunu ulaşıma açmak için mayıs ayının son günlerinde yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Gençtavus köyüne bağlı Kuştepe mezrası yolu, vatandaşların kış aylarını kent ve ilçe merkezlerinde geçirmesi nedeniyle yılın yarısında ulaşıma kapalı kalıyor.

Son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğü kentte aylardır zorlu çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle karla kaplı yolları açmaya başladı.

Yüksek rakımlı bölgelerde zorlu doğa koşullarında çalışma yürüten ekipler, yer yer 3 metreyi bulan karı temizleyerek evlerine dönmeye hazırlanan vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare
Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt
İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti

Cumhurbaşkanının kardeşi İsrail'de yaşadığı zulmü böyle anlattı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı