Bingöl'de 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan hüküm giyip aranan B.E., jandarma tarafından yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E., tutuklandı.

BİNGÖL'de 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyip aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, jandarma sorumluluk alanında gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan B.E. yakalandı. Gözaltına alınan B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.