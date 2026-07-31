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Bingöl'de 19 güvenlik korucusuna afet ve acil durum eğitimi verildi

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Bingöl'de 19 güvenlik korucusuna yönelik düzenlenen afet ve acil durum eğitim programı tamamlandı.

Bingöl'de 19 güvenlik korucusuna yönelik düzenlenen afet ve acil durum eğitim programı tamamlandı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 6-30 Temmuz'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan 19 güvenlik korucusuna afet farkındalığı, arama ve kurtarma teknikleri, yangın söndürme teknikleri ile olay yeri yönetimi ve ekip koordinasyonu konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerle güvenlik korucularının afet ve acil durumlarda doğru ve etkin müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve toplumun afetlere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

AFAD'ın afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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