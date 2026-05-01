Bingöl'de 1 Mayıs kutlandı, 2003 depreminde ölenler anıldı

Bingöl'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Eğitim Sen, KESK ve TMMOB'nin katılımıyla kent meydanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda, 1 Mayıs 2003'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 177 kişi de anıldı. Programda konuşan TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kurulu Sekreteri Canfidal Boldaş, "1 Mayıs 2003 günü saat 03.27'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Bingöl'de. Bingöl bir deprem yaşadı ve o depremde 177 canımızı kaybettik, 520 insanımız da yaralandı. Bingöl'ün bir deprem kenti olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugün bilimsel verilere dayanarak, bu kentte yakın bir gelecekte büyük bir depremin beklendiği gerçeği önümüzde duruyor" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı