Bingöl Belediyesi'nden İçme Suyu Açıklaması: İddialar Asılsız

Bingöl Belediyesi, içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarında içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığı yönünde asılsız iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Şehre verilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edildiği ve analizlerin titizlikle yapıldığı ifade edilen açıklamada, şebekenin kapalı ve basınçlı sistemle çalıştığı, bu nedenle dışarıdan sızma ihtimalinin bulunmadığı aktarıldı.

Su kaynaklarının güvenli bölgelerde yer aldığı ve düzenli olarak dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahsi geçen köy, mevcut su kaynağımızdan kilometrelerce uzaktadır. Atık suyun sisteme karışması teknik olarak mümkün değildir. Hiçbir dayanağı olmayan bu asılsız iddialar, halkı yanıltmaya yönelik sorumsuz söylemlerdir. İçme suyumuz düzenli şekilde kontrol edilmektedir, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için tartışılmaz bir önceliktir. Bu asılsız iddiaları ortaya atan kişiler araştırılmakta olup haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."