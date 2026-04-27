Binanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalıp dumandan etkilenen 1'i bebek, 5 kişi, itfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı. Bir itfaiye erinin sepetle indirilen bebeğin sırtının sıvazlandığı anlar kameraya yansıdı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle 1'i bebek 5 kişi, evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri, mahsur kalan 5 kişiyi sepetli itfaiye aracıyla indirdi.

Öte yandan itfaiye erinin, sepetle indirdiği kucağındaki bebeğin sırtını sıvazladığı anlar da görüntülere yansıdı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ

