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Binali Yıldırım'dan Yangın Mağdurlarına Taziye Ziyareti

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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden ailelerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine gelen Yıldırım, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile eşi Habibe Güner ve dünürleri Yüksel Gültekin'e başsağlığı diledi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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