BİNADAN DÜŞEN BRİKET PARÇASI ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
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Osmaniye'de fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü, 1 ölü (2)Osmaniye'de sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın (56) başına isabet etti.
Osmaniye'de fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü, 1 ölü (2)
Osmaniye'de sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın (56) başına isabet etti. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel