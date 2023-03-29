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BİNADAN DÜŞEN BRİKET PARÇASI ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Güncel Haberler

Osmaniye'de fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü, 1 ölü (2)Osmaniye'de sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın (56) başına isabet etti.

Osmaniye'de fırtına; okul çatısı uçtu, 2 otomobil hasar gördü, 1 ölü (2)

Osmaniye'de sağanak ve fırtına nedeniyle Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın (56) başına isabet etti. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alibeyli Mahallesi Osmaniye Fırtına Güncel Haberler

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