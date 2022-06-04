Bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı - Fatih Poyraz - Güncel
 - Güncelleme:
Bin Ahıska Türk ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesi Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında, Ahıska Türkü bin aile, iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında, Ahıska Türkü bin aile, iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında bin ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine, 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title