Bill Gates, yapay zeka düzenlemesinde uzlaşmanın nükleerden daha zor olduğunu söyledi

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Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, ülkelerin yapay zekanın düzenlenmesine ilişkin küresel bir çerçeve üzerinde uzlaşmasının, Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah görüşmelerinden daha zor olabileceğini belirtti.

Gates, NBC News'ün "Meet the Press" programına verdiği röportajda, yapay zekanın geliştirilmesi ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın düzenlenmesine yönelik küresel uzlaşının zorluğuna dikkati çeken Gates, bu durumun Soğuk Savaş dönemindeki nükleer silah görüşmelerinden daha zor olabileceğini söyledi.

Gates, yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği sistemlere yönelik izleme ve güvenlik mekanizmalarının oluşturulmasının, ABD'nin teknolojik rekabetteki konumunu zayıflatmayacağını, bu konuda zamanla uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Yapay zeka konusunda "insanlığın hep birlikte işin içinde olduğu" anlayışına dönülmesi gerektiğini dile getiren Gates, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının yapay zekaya ilişkin en acil risk olduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekanın, küçük gruplara daha önce yalnızca büyük devletlerin gerçekleştirebildiği siber saldırılar veya biyolojik saldırılar gibi faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sağlayabileceğini belirterek, hükümetlerin çeşitli güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorunlu tutması gerektiğini vurguladı.

Bill Gates ayrıca, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisinden "pişmanlık duyduğunu" dile getirdi.

Kaynak: AA