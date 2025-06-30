Bilinçsiz Araç Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okundu

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetinin bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ölen 5 kişi için mevlit okutuldu

Batman Üniversitesince, 23 Haziran'da Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz için mevlit programı düzenlendi.

Batman Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, kazada yaşamını yitirenler için İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından mevlit okundu, dua edildi, ardından katılımcılara helva ikram edildi.

Programa, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.