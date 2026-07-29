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Bilim insanları Zimbabve'de 210 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfetti

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Uluslararası bilim insanları, Zimbabve'de 210 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfetti.

Uluslararası bilim insanları, Zimbabve'de 210 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfetti.

Sonuçları Journal of Systematic Palaeontology'de yayımlanan uluslararası bir araştırmada İngiltere, Zimbabve ve Güney Afrikalı bilim insanları Zimbabve'de 2018'de bulunan bir dinozor fosilini inceledi.

Söz konusu fosilin "Musango matusadonaensis" ismini verdikleri yeni bir türe ait olduğunu belirten bilim insanları, bunun Zimbabve'de görülen beşinci dinozor türü olduğunu kaydetti.

Boyu 4,5 metreyi bulan bu türün, 210 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından İngiltere'deki Ulusal Tarih Müzesi Araştırmacısı Paul Barrett, bu keşfin, Afrika'nın güneyinin genelinde yaşayan dinozorların büyük ölçüde benzer topluluklara ait olduğu yönündeki uzun süredir var olan anlayışı sorgulattığını belirtti.

Barrett, bu keşifteki bulguların bölgenin her biri farklı dinozor türlerini barındıran birkaç farklı ekosistemden oluştuğunu gösterdiğini aktardı.

Kaynak: AA
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