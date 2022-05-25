Bilim fuarı düzenlendi - Haberler

Muş'ta düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Anadolu Lisesi'nde açılan fuarda öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında fizik ve kimya alanında yaptığı çalışmalar ilgi gördü.

Fuarın açılışında konuşan okul müdürü Remzi Sayılgan, yaklaşık 1 yıldır 28 öğretmen ve 75 öğrencinin 25 proje hazırladığını belirtti.

Fuarda özellikle Muş'u ve bölgeyi ilgilendiren sorunlara çözüm aramak ve bazı sorunları yerinde çözmeye yönelik çalışmaların yer aldığını anlatan Sayılgan, "İnşallah gelece seneye bu projelerimizi biraz daha genişleterek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.