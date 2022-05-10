Bilgin: "Emeği korumak bizim birinci görevimiz"

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katıldı. (1)