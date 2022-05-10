Bilgin: "Emeği korumak bizim birinci görevimiz" - Haberler

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Bilgin: "Emeği korumak bizim birinci görevimiz"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katıldı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katıldı. (1)

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Kongre, Güncel, Haberler

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