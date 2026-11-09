Bilecik Yenipazar'da tır devrilmeden dışarı atlayan sürücü yaralandı

Bilecik Yenipazar'da tır devrilmeden dışarı atlayan sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, tır devrilmeden önce kendisini dışarı atarak yaralandı. İlk müdahalesi Yenipazar Devlet Hastanesinde yapılan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.M, (39) idaresindeki 11 ACV 884 plakalı tır, Kavacık köyü mevkisinde devrildi.
Tır devrilmeden önce kendisini dışarı atarak yaralanan sürücü, Yenipazar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA