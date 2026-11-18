Bilecik Yenipazar'da devrilen otomobilin 73 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Selim köyündeki yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Ağır yaralanan 73 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Bozkurt (73) yönetimindeki 26 AAU 187 plakalı otomobil, Selim köyündeki yolda kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bozkurt, amsulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bozkurt, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA