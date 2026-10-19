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Bilecik Valisi Sözer, Muhtarlar Günü mesajında muhtarları çözüm ortağı gördü

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sözer, muhtarların devletin vatandaşa uzanan eli ve en yakın çözüm ortakları olduğunu belirterek, yerel demokrasinin temel yapı taşlarından olduklarını vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sözer, mesajında, muhtarlık müessesesinin köklü devlet geleneğinin önemli bir parçası ve yerel demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasında, kamu hizmetlerinin mahalle ve köylere etkin şekilde ulaştırılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini kaydeden Sözer, şöyle devam etti:

"Görev yaptıkları mahalle ve köylerin ihtiyaçlarını yakından bilen, vatandaşlarımızın sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olan muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli ve en yakın çözüm ortaklarımızdır."

Sözer, muhtarların mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle yürüttükleri çalışmaların toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunduğunu bildirerek, Bilecik genelinde vatandaşların huzur ve refahını artırmak, sorunlara yerinde ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla muhtarlarla yakın işbirliği ve istişare içerisinde çalışmaya önem verdiklerini ifade etti.

Muhtarların bilgi, tecrübe ve önerilerini ilin gelişimine yön veren kıymetli bir rehber olarak gördüklerini vurgulayan Sözer, "Başta ilimizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, milletimize özveriyle hizmet eden tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete irtihal eden muhtarlarımızı rahmetle yad ediyor, görev başındaki tüm muhtarlarımıza ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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