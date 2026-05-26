Vali Sözer'den Kurban Bayramı Mesajı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirterek, ihtiyaç sahipleri, şehit aileleri ve gazilerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sözer, mesajında, Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların gönüller arasındaki mesafelerin kalktığı, kırgınlıkların yerini muhabbetlerin aldığı, paylaşmanın berekete dönüştüğü mübarek günler olduğunu vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, yetimlerimizin yüzünü güldürmek ve şehit ailelerimiz ile kahraman gazilerimizi yalnız bırakmamak, millet olma şuurumuzun ve kadim medeniyet anlayışımızın en kıymetli yansımalarındandır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer
