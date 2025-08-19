Bilecik Valisi Öğrenci Yurdunu İnceledi

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, inşaatı devam eden öğrenci yurdunu ziyaret ederek, yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerin barınma imkanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, inşaatı devam eden öğrenci yurdunda incelemede bulundu.

Vali Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile yapım çalışmaları devam eden yurt inşaatında incelemede bulunarak, yetkililerden inşaatın son durumu ve tamamlanma sürecine ilişkin bilgi aldı.

Öğrencilerin barınma imkanlarının güçlendirilmesi adına yürütülen yatırımların önemine dikkati çeken Sözer, gençlerin eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
