Bilecik Valisi Sözer, jandarma personeliyle iftarda buluştu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, jandarma personeliyle bir araya gelerek iftar yaptı ve vatani görevini yapan erbaş ve erlere hayırlı tezkereler diledi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki organizasyonda Vali Sözer, jandarmalarla sohbet etti.
Sözer, vatani görevini yapan erbaş ve erlere "hayırlı tezkereler" diledi.
Organizasyon, dua edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer