Bilecik Valisi Sözer, jandarma personeliyle iftarda buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki jandarma personeliyle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki organizasyonda Vali Sözer, jandarmalarla sohbet etti.

Sözer, vatani görevini yapan erbaş ve erlere "hayırlı tezkereler" diledi.

Organizasyon, dua edilmesiyle sona erdi.