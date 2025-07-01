Bilecik'teki Orman Yangını Nedeniyle İki Köy Tahliye Edildi

VALİ SÖZER: İKİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi (Zorban) Mahallesi'nde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle farklı tepe noktalarda yükselen alevlere 3 helikopterlerin yanı sıra 30 arazöz ve 100 kadar personelle müdahale sürdürülerek yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. İki köyle ilgili tedbir amacıyla tahliye kararı aldıklarını ifade eden Vali Sözer, "Orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılma gösterdi. Biz tedbir amacıyla Kuyubaşı ve Erenköy'ü hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara almak için tahliyeye başladık. Havada 3 helikopterimiz çalışmalarını yapıyor. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. İki köyden 100 kadar vatandaşımız, 100'ün üzerinde de hayvanımızı güvenli alanlara alıyoruz" dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli'ndeki orman yangınlarını da hatırlatan Vali Sözer, yangınlarda en büyük etkinin şiddetli rüzgar olduğunu söyledi. Sözer, "Şansızlık, eğer rüzgar bu kadar şiddetli olmasaydı şu an ki ekipmanlarla yangını havadan ve karadan hemen söndürebilir ve soğutma çalışmalarına geçebilirdik. Spot (uzak noktaya alev düşmesi) atmalar maalesef bu rüzgarda çok fazla oluyor" diye konuştu.

Bilecik Valiliği'nin tahliye kararının ardından ormana yakın olan Kuyubaşı ve Örenköy'deki vatandaşlar, hayvanlarıyla birlikte tahliye edildi. Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DUMANI KÜTAHYA'YA ULAŞTI

Öte yandan Bilecik'in Vezirhan beldesinde etkili olan orman yangınının dumanı, komşu il olan Kütahya'ya ulaştı. Yoğun dumanlar kent merkezinde gökyüzünü kapladı. Rüzgarla yayılan duman, özellikle Zafertepe Mahallesi ve Alayunt mevkisinde sis tabakası gibi çöktü. Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

Engin ÖZMEN- Batuhan KILIÇ/ BİLECİK,