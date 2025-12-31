Bilecik'te eğitim 1 gün ara verildi

BİLECİK Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği, meteorolojik verilere göre kent genelinde bugün kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Buzlanma ve don hadisesinin görüleceği, bu durumun genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda; ilimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.