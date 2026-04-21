Bilecik'te enjeksiyon makinesinden düşen işçi yaralandı
Bozüyük ilçesindeki bir yalıtım ürünleri fabrikasında işçi İ.İ. enjeksiyon makinesi içerisinde kalıp sökerken düştü. Sağlık durumu iyi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yalıtım ürünleri fabrikasında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan İ.İ. (49) enjeksiyon makinesi içerisinde kalıp sökerken ayağının kayması sonucu platformdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan