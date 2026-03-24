Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

Bilecik'te, Filistin uyruklu üniversite öğrencisi Abdallah Qabalawı'nın evinde ölü bulunduğu, olay yerinde darp izlerinin tespit edildiği bildirildi. Qabalawı'nın ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Gazipaşa Mahallesi, Mazharbey Sokağı'nda yaşadığı apartman dairesine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla giren polisler, Qabalawı'nın hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Qabalawı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesette darp izlerine rastlandığı öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Qabalawı'nın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belli olacak.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
