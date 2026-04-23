Haberler

Bilecik'te üniversite öğrencileri ormanlık alandaki çöpleri topladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, kentteki ormanlık alanda çöp toplayıp orman yangınlarına dikkati çekti.

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsünde doktora yapan BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sekreteri Mehmet Laçin'in doktora tezi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, merkeze bağlı Ulupınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanın 5 kilometrelik kısmında temizlik yaptı.

Mehmet Laçin, AA muhabirine, yaz aylarının yaklaştığını, bu aylarda orman yangını riskinin arttığını söyledi.

Bölgede yaptıkları temizlik çalışması hakkında bilgi veren Laçin, "Bu kadarlık bir alanda bile poşetler dolusu cam ve metal atık topladık. Bunlar, havaların ısınmasıyla yangın riskini artırıyorlar. Geçen sene Türkiye genelinde 81 bin hektar ormanlık alanı yangınlarda kaybettik. 8 insanımız da şehit oldu. İçerisinde de binlerce canlı yandı. Bu kayıpların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma gerçekleştirdik." dedi.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Rümeysa Eyigüney de iklim değişikliğiyle orman yangınlarında artış yaşandığını belirtti.

Bu yangınların büyük oranının insan ihmaliyle ortaya çıktığını aktaran Eyigüney, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bu olumsuz tabloya 'dur' demek istedik. Burada çöplerimizi topladık. Özellikle cam şişeler orman yangınlarına neden oluyor. Bu konuda insanlarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. İlk adımımızı burada attık. İnşallah devamı da gelecek. Önemli olan, bunun burada kalmaması."

Kaynak: AA / Atahan Gezer
