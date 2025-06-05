Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 11 AZ 033 plakalı otomobil, Gazipaşa Mahallesi'nde Z.Ç'nin kullandığı 11 EE 189 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel