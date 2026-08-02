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Bilecik'te tırın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te tırın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

F.Ö. (40) yönetimindeki 34 FP 9154 plakalı LPG yüklü tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde aynı yönde giden T.S. (27) idaresindeki 11 SK 351 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın devrildiği kazada, sürücüler F.Ö. ile T.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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