Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bilecik'te tırın devrilmesi sonucu 59 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.B. (59) idaresindeki 35 CGA 725 çekici plakalı tır, Bilecik-Yenişehir kara yolunun Kepirler köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel