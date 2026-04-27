Bilecik'te taş yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te, İl Özel İdaresine ait taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.D'nin (33) kullandığı 11 EL 624 plakalı İl Özel İdaresine ait taş yüklü kamyon, Gülümbe köyündeki İl Özel İdaresine ait agrega tesisleri mermer ocağında, sürücünün geri kaçırması sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile işçi S.E. (32) yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.