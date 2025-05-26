Bilecik'te Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu
Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi ve 1 kişi yaralandı. İstiklal Mahallesi'nde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği sırasında kurulan çadırlar, kuvvetli rüzgar nedeniyle hasar gördü.
Bilecik'te etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kurulu çadırlar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İstiklal Mahallesi'nde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" nedeniyle kurulan çadırlar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Çadır altında kalarak hafif yaralanan görevli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Beşiktaş Mahallesi Dedeoğlu caddesinde ise devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi.
Aynı mahallede 500 Evler Sitesi Marmara Caddesi'nde de ağaç devrilirken, bir apartmanın çatısından parçalar uçtu.
İtfaiye ekipleri ağaçları keserek yolu ulaşıma açtı. Kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.