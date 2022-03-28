Bilecik'te sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla öğrencilerin katılımıyla bisiklet turu yapıldı.

Ertuğrulgazi Lisesi, Yeşilay Bilecik Şubesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciği iş birliğinde Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar yaklaşık 6 kilometre pedal çevirdi.

Okul Müdürü Zaim Akbulut, yaptığı açıklamada, etkinliğin sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak durma temasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sağlıklı yaşam için hareket etmenin ve bağımlılıklarla mücadelede vücudu sportif faaliyetlerle dinç tutmanın önemine değinen Akbulut, "Yeşilay Bilecik Şubesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciliğine teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri etkinlikler yoluyla gençlerimizi hem bedenen hem de ruhen sağlıklı tutuyoruz. Maddi manevi bütün bağımlılıklarla mücadelede farkındalık yaratma konusunda gençlerimiz açısından güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.