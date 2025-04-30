Bilecik'te Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Tek Ses

Bilecik'te, 5 sağlık sendikasınca Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire ile hasta yakınının tartışmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe, hastane önünde yaptığı açıklamada, yaşanmasını istemedikleri bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Şiddetin sorunları çözmeyeceğini aksine daha büyük yaralara yol açacağını vurgulayan Göztepe, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıkta şiddet olaylarının önlenebilmesi için daha caydırıcı ve etkin yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini, şiddet uygulayanlara karşı 'sıfır tolerans' ilkesinin benimsenmesini, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve sağlık çalışanlarının etkin şekilde korunmasını ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların 'kamu görevlisine yapılan saldırı' kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz."

Göztepe'den sonra Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası Bilecik Şube Başkanı Ozan Genç, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Taha Tanrıverdi, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Emre Közkaya ile Genç Sağlık Sendikası Bilecik Başkan Yardımcısı Nurten Bal da konuşma yaptı.

Rahatsızlanan çocuğunu tedavi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiren T.A, hastanede görevli hemşire D.Y. ile tartışmıştı. Hemşire D.Y. ile hasta yakını T.A. birbirinden şikayetçi olmuştu.