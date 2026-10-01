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Bilecik'te polis, durdurduğu araçta sentetik uyuşturucu ham maddesi buldu

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Bilecik'te polis, durdurduğu araçta sentetik uyuşturucu ham maddesi buldu
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Bilecik'te polis ekipleri, Kent Ormanı'ndaki devriyede şüphelendikleri aracı durdurdu; araçta ve içindeki kişinin üzerinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te polis ekipleri, durdurdukları araçta ve araçtaki kişinin üzerinde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Ormanı'nda gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki kişinin üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu.

Ele geçirilen maddelere ekiplerce el konulurken, şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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