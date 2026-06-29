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Bilecik'te otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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Bilecik-Söğüt kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Y.A. (28) idaresindeki 34 EZ 3428 plakalı otomobil, Bilecik-Söğüt kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve A.B. (23) yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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