Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Gölpazarı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Akın Emre D. yaralandı. Motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Akın Emre D'nin (40) kullandığı 06 AED 194 plakalı motosiklet, sürücünün Gölpazarı-Vezirhan kara yolunun Dikenliboğaz mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel