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Bilecik'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik merkezinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü R.A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan Eski Otogar Kavşağı'nda seyir halindeki Ş.B. idaresindeki 32 FB 621 otomobil ile R.A. idaresindeki 63 AID 633 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü R.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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