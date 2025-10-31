Bilecik'te Marangozhanede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Alpagut köyünde, Kadir Durmuş'a ait evin eklentisinde olan marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında marangozhane, traktör ve bazı tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.