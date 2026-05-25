Bilecik'te kurban pazarında denetim yapıldı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında gebe ve damızlık hayvanların kesilmesini önlemek için denetim yaptı. Seyyar ultrasonla gebelik testi, yaş tayini ve belge kontrolleri gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gebe ve damızlık hayvanların kesilmesinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ bölgesinde kurulan hayvan pazarında denetim yaptıklarını anlattı.

Yapılan denetimler ve kontroller hakkında bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıkları, gebelik testi, yaş tayinleri ve fizyolojik olarak yeterliliklerini kontrol ediyoruz. Ayrıca il dışından gelen hayvanların nakil belgesini alıyoruz. İçeriden getirilen küçükbaş hayvanların veteriner sağlık raporunu, büyükbaşlarda ise pasaportunu kontrol ediyoruz. Seyyar ultrason cihazı ile gebelik testi yapıyoruz. Kurbanlık vasfını kazanmamış hayvanların satışına izin vermiyoruz."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

