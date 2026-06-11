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Bilecik'te KÖYDES Projeleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bilecik'te KÖYDES Projeleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, KÖYDES kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları ve yatırımlar ele alındı. Vali, vatandaşlara daha kaliteli hizmet için projelerin devam edeceğini belirtti.

Bilecik'te, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projeleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin yakından takip edildiğini belirtti.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla KÖYDES yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Sözer, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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